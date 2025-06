Trump indebolito dallo scetticismo | l’attacco a Fordow è stato davvero utile?

In un clima di crescente scetticismo, l’attacco di Trump alle centrali di Fordow si rivela un episodio che divide opinioni e mette in discussione la sua efficacia. Mentre il presidente americano sostiene di aver causato un annientamento, le fonti ufficiali e l’Iran stesso dipingono un quadro diverso, ridimensionando i danni. Ma qual è davvero il bilancio di questa operazione? Analizziamo gli elementi chiave per capire se l’attacco ha rafforzato o indebolito la posizione di Trump.

Il presidente Usa ha sostenuto che le bombe contro le centrali nucleari a Teheran abbiano provocato un vero e proprio annientamento. Versione in parte smentita dai dubbi di alcuni funzionari Usa e dalle dichiarazioni dell'Iran, che ha sostenuto sin dall'inizio che i raid avrebbero provocato danni minimi alle infrastrutture. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump indebolito dallo scetticismo: l’attacco a Fordow è stato davvero utile?

