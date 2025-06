Trump festeggia il Martello di Mezzanotte | Annientati i siti nucleari iraniani un successo spettacolare

Questa notte ha segnato un punto di svolta nel confronto globale, con Donald Trump che celebra il successo dei raid contro i siti nucleari iraniani. Un'operazione senza precedenti, definita "annientamento", che ha colpito nel profondo degli obiettivi, come attestano le immagini satellitari. La tensione internazionale raggiunge nuove vette, mentre gli effetti di questa azione risuonano in tutto il mondo. La domanda ora è: quale sarà il prossimo capitolo di questa crisi in evoluzione?

“Sono stati arrecati danni monumentali a tutti i siti nucleari in Iran, come dimostrano le immagini satellitari. Annientamento è il termine più appropriato!”. Con enfasi, il presidente americano Donald Trump stanotte ha commentato il risultato dei raid aerei americani sui siti nucleari dell’Iran. “I danni più gravi si sono verificati molto al di sotto del livello del suolo. Centro del bersaglio!!!”, ha aggiunto Trump. Per poi aggiungere: “ L’operazione Martello di Mezzanotte è stata un successo spettacolare “. Poi lancia il ‘movimento’ MIGA (Make Iran Great Again) alludendo per la prima volta, con un post su Truth, all’idea di cambio di regime a Teheran. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump festeggia il “Martello di Mezzanotte”: «Annientati i siti nucleari iraniani, un successo spettacolare»

