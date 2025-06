Trump fa infuriare anche i ’Maga’ I Dem chiedono l’impeachment

Trump ha ancora una volta catturato l’attenzione globale con un blitz notturno contro i centri nucleari iraniani, dichiarando di aver raggiunto una “vittoria straordinaria” e di poter ora parlare di pace. Tuttavia, questa mossa, che ha lasciato molti sbigottiti, ha anche acceso un intenso dibattito internazionale e spinto alcuni democratici a chiedere l’impeachment. Il mondo si interroga: questa azione rappresenta un passo verso la stabilità o un rischio di escalation?

Donald Trump ha spiazzato tutti. Ordinando di bombardare a sorpresa nella notte di sabato i tre maggiori centri nucleari iraniani compresa la struttura sotterranea di Fordow, dichiara di aver raggiunto una "vittoria straordinaria" e aggiunge "adesso possiamo parlare di pace". Il mondo pero dopo la sorpresa per la spettacolarità dell’intervento Usa e la sorpresa per la mancata reazione iraniana, si divide perché di fatto corrisponde ad un atto di guerra contro un paese sovrano. Ma non si oppongono solo Russia e Cina, Corea del Nord e Turchia, pronti a schierarsi con l’Iran se la guerra dovesse proseguire fronteggiando Gli Usa e Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net