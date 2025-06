Trump | danni monumentali ai siti nucleari dell' Iran

L'attacco degli Stati Uniti ai siti nucleari iraniani ha provocato danni monumentali, come rivelato da immagini satellitari non precedentemente divulgate. Donald Trump, attraverso il social Truth, ha sottolineato l'entitĂ dei danni, in particolare al sito di Fordo, suggerendo che il colpo piĂą grave si sia verificato sotto terra. Questi eventi segnano un momento cruciale nelle tensioni internazionali e nel controllo delle armi nucleari, aprendo scenari imprevedibili per il futuro.

Washinghton, 23 giu. (askanews) - I siti nucleari iraniani hanno subito "danni monumentali" nell'attacco degli Stati Uniti, ha sottolineato - riferendosi a immagini satellitari in precedenza non divulgate - il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump sul social network Truth.. Apparentemente parlando del sito nucleare sotterraneo di Fordo, il presidente degli Stati Uniti ha affermato: "Il danno maggiore si è verificato molto al di sotto del livello del suolo". Poi ha aggiunto: "Centro!!!". Sempre via social, Trump ha sollevato la prospettiva di un cambio di regime a Teheran se i leader del Paese non fossero in grado di "rendere l'Iran di nuovo grande", andando oltre le dichiarazioni di alti funzionari della sua amministrazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: danni monumentali ai siti nucleari dell'Iran

