trump da attacco usa danni monumentali a siti iraniani

L'attacco statunitense ai siti nucleari iraniani ha scatenato reazioni e discussioni accese. Donald Trump ha lodato la precisione e la forza dell'operazione, sottolineando l'abilità dei piloti e l'importanza strategica di questa mossa. In un clima di tensione crescente, le conseguenze di questi attacchi potrebbero avere ripercussioni durature nella regione e oltre. La domanda ora è: quali saranno i prossimi passi sulla scena internazionale?

"Si dice che i danni ai siti nucleari in Iran siano 'monumentali'. I colpi sono stati duri e precisi. I nostri militari hanno dimostrato grande abilità": lo scrive Donald Trump commentando l'esito dell' attacco Usa. "I grandi piloti del B-2 sono appena atterrati, sani e salvi, in Missouri. Grazie per l'ottimo lavoro!!!", ha scritto poi il presidente su Truth, riferendosi ai top gun che hanno pilotato i bombardieri per l'attacco ai siti nucleari iraniani.