Trump | c’è l’accordo per il cessate il fuoco di 12 ore tra Iran e Israele Poi la guerra sarà finita

In un momento di grande tensione mediorientale, Trump annuncia con entusiasmo un importante accordo tra Iran e Israele: un cessate il fuoco di 12 ore che potrebbe segnare la fine della guerra. Il presidente USA sottolinea come le parti abbiano concordato un impegno totale e graduale in 24 ore, portando speranza di una possibile svolta nella stabilità regionale. La pace sembra ora più vicina.

Il presidente Usa afferma che Israele e l'Iran hanno concordato un «cessate il fuoco completo e totale» da attuarsi gradualmente nell'arco di 24 ore. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Trump: c’è l’accordo per il cessate il fuoco di 12 ore tra Iran e Israele. Poi la guerra sarà finita

In questa notizia si parla di: cessate - fuoco - iran - israele

Trump annuncia, tra 6 ore cessate il fuoco tra Israele e Iran - In un annuncio sorprendente, Donald Trump ha rivelato che tra appena sei ore Iran e Israele attueranno un cessate il fuoco totale di 12 ore, segnando un possibile passo verso la pace in una regione storicamente turbolenta.

Trump: "Tra Israele e Iran guerra finita, il cessate il fuoco durerà per sempre" Vai su X

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele e Iran. “È stato pienamente concordato tra Israele e Iran che ci sarà un CESSATE IL FUOCO completo e totale (tra circa 6 ore, quando Israele e Iran avranno concluso e c Vai su Facebook

Iran, la news sulla guerra. Trump annuncia il cessate il fuoco tra Iran e Israele: “Tregua poi guerra conclusa”; Iran. Donald Trump su Truth, raggiunto cessate il fuoco con Israele - Nuove potenti esplosioni a Teheran; Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Iran: La guerra dei 12 giorni è finita | Teheran conferma | La Casa Bianca: Ottenuto l'inimmaginabile.

"E' cessate il fuoco tra Israele e Iran". L'annuncio di Trump - Israele e Iran hanno raggiunto un "cessate il fuoco totale" per dodici ore, al termine delle quali la guerra tra i due Paesi "sarà considerata conclusa". Scrive msn.com

Trump annuncia, tra 6 ore cessate il fuoco tra Israele e Iran - Donald Trump ha annunciato che l'Iran e Israele hanno concordato un "cessate il fuoco completo e totale" di 12 ore che entrerà in vigore tra circa 6 ore, quando Israele e ... msn.com scrive