Trump bombarda l’Iran | Danni monumentali ai siti nucleari Khamenei promette vendetta

Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Iran: l'ultimo attacco di Trump ha causato danni devastanti ai siti nucleari iraniani, mentre Khamenei promette vendetta. Un'escalation che potrebbe avere ripercussioni globali, mettendo in discussione la stabilità internazionale. Resta con noi per scoprire come si evolverà questa crisi senza precedenti.

Attacco Usa in Iran, Trump apre a cambio di regime e conia la parola "MIGA" | L'esercito di Tel Aviv bombarda gli aeroporti iraniani | Missili colpisco il sud di Israele: danni, saltata la luce - In un clima di crescente tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran, le recenti azioni militari e dichiarazioni emergono come segnali di uno scenario internazionale sempre più complesso.

Trump: «Danni monumentali ai siti iraniani». Netanyahu «vede» opportunità di pace Vai su Facebook

MEDIO ORIENTE | Attacchi iraniani su Israele dopo che gli Usa hanno bombardato nella notte tre siti nucleari di Teheran. Esplosioni e gravi danni a Tel Aviv e Haifa, 23 persone ferite. I Pasdaran minacciano: 'Ridurremo in cenere le basi Usa'. #ANSA - X Vai su X

Gli Usa in guerra al fianco di Israele | L'Iran promette vendetta e minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz | Il mondo in allarme | Israele, Netanyahu al Muro del Pianto; Trump bombarda i siti atomici iraniani. Raid punitivo o “ammuina”? – AGGIORNATO; Il bombardamento degli Stati Uniti in Iran: cosa sappiamo.

Israele attacca i luoghi simbolo del regime e bombarda Fordow. Trump: "Raid contro Iran sono una grande vittoria" | La diretta - Continua il conflitto in Medio Oriente dove i caccia israeliani stanno bombardando i siti militari a Kermanshah, nell'Iran occidentale ... Scrive msn.com

I danni monumentali di Trump: basi Usa in allerta e petrolio ai massimi. "Iran grande con cambio di regime, Miga" - Il presidente americano parlando dei siti nucleari iraniani colpiti parla di "annientamento". Da huffingtonpost.it