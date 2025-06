Trump attacca Medvedev | Non usi la parola nucleare con superficialità Poi la provocazione | Ecco perché Putin è il capo

Il duello verbale tra Donald Trump e Dmitrij Medvedev si infiamma ancora, alimentando tensioni internazionali. In un mondo dove le provocazioni sono all’ordine del giorno, il presidente statunitense non si lascia sfuggire l’occasione di mettere in discussione le affermazioni del vicepresidente russo, insinuando dubbi sulla serietà e le intenzioni di Mosca. Ma cosa c’è davvero dietro queste parole e quali conseguenze potrebbero avere? Il confronto si fa sempre più acceso, lasciando intravedere nuove possibili evoluzioni geopolitiche.

Continua il battibecco tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev. Questa volta è il tycoon a schernire il fedelissimo di Putin con un post pubblicato sulla sua piattaforma Truth: «L’ex presidente russo Medvedev ha usato veramente la “parola con la N” (nucleare!), affermando che lui e altri Paesi avrebbero fornito testate nucleari all’Iran? L’ha detto davvero o è solo frutto della mia immaginazione? Se l’ha detto davvero, e se confermato, per favore fatemelo sapere immediatamente». L’attacco di Trump a Medvedev. Trump ha poi aggiunto: «La “parola con la N” non dovrebbe essere presa con tanta superficialitĂ . 🔗 Leggi su Open.online

