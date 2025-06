Trump apre a cambio di regime in Iran

Le parole di Trump aprono uno scenario inatteso e scuotono il panorama internazionale, sollevando interrogativi sulla possibilità di un cambiamento radicale in Iran. Con un messaggio che mescola fermezza e provocazione, l'ex presidente americana si inserisce nel dibattito sul futuro del regime iraniano, lasciando aperta la porta a nuove strategie diplomatiche o di intervento. Parole che potrebbero segnare una svolta significativa nella politica globale: il mondo osserva con attenzione.

0.17 Il presidente Trump, in un post social che sta facendo discutere, afferma: "Non è politicamente corretto usare il termine 'cambio di regime', ma se l'attuale regime iraniano non è in grado di rendere l'Iran di nuovo grande, perché non dovrebbe esserci un cambio di regime??? Miga!!!". Con "Miga", adattamento del suo storico slogan Maga (Make America Great Again), Trump apre per la prima volta a un possibile cambio di regime a Teheran. Parole che arrivano in un momento di forte tensione internazionale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump apre a cambio di regime a Teheran - Un'affermazione sorprendente: Donald Trump, per la prima volta, apre alla possibilità di un cambio di regime a Teheran.

Qui politica. Con l'attacco degli usa all'Iran pare evidente che l'obiettivo vero di Trump è Netanjaku e quello del cambio del regime iraniano. Se è così la richiesta all'Iran di sedersi a un tavolo di trattative è una presa in giro. Vai su X

#ottoemezzo Il commento di Nathalie Tocci sulla possibilità di cambio di regime in Iran e sull'uso delle basi USA in Italia in caso di intervento in guerra deciso da Trump Vai su Facebook

