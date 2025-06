Trump ' annientati' i siti nucleari in Iran

In un'operazione senza precedenti, Donald Trump annuncia su Truth di aver distrutto tutti i siti nucleari in Iran, con immagini satellitari che testimoniano danni monumentali e profondi. La potenza di questa azione strategica mette in crisi le prospettive future di stabilità regionale. Un colpo duro che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici: il mondo osserva, in attesa delle conseguenze di questa decisione decisiva.

Tutti i siti nucleari in Iran hanno subito danni monumentali, come mostrato dalle immagini satellitari. Annientamento √® un termine esatto! La struttura bianca mostrata √® incastonata profondamente nella roccia, con il tetto ben al di sotto del livello del terreno, e completamente protetto dal fuoco. I danni maggiori si sono verificati ben al di sotto del livello del suolo. Centro!!! Cos√¨ il presidente Usa, Donald Trump, su Truth. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Trump, 'annientati' i siti nucleari in Iran

In questa notizia si parla di: trump - siti - nucleari - iran

Israele-Iran, Stati Uniti in guerra. Trump: ¬ęAttaccati i siti nucleari, momento storico¬Ľ¬† La superbomba¬†bunker-buster e i missili - Nella notte tra domenica 22 giugno, il mondo si √® risvegliato sotto l'ombra di un momento storico: gli Stati Uniti di Trump hanno attaccato i siti nucleari iraniani, con missili e bombe potenti come la Bunker Buster.

Su Truth le parole del presidente americano dopo l'operazione contro i siti nucleari iraniani. #Trump #Iran #IranIsraelConflict Vai su X

Gli Stati Uniti hanno colpito tre impianti nucleari in Iran, aprendo un nuovo fronte nel conflitto con Israele. Donald Trump entra nella guerra tra Israele e Iran, colpendo nella notte tre siti nucleari strategici: Fordow, Natanz e Isfahan. Si apre oggi una crisi molto Vai su Facebook

Gli Usa in guerra al fianco di Israele | L'Iran promette vendetta e minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz | Il mondo in allarme | Israele, Netanyahu al Muro del Pianto; Operazione 'Martello di mezzanotte', bombe Usa su tre siti nucleari. Rubio: 'Pronti a discutere con l'Iran sul nucleare civile' LA DIRETTA; Attacco Usa all'Iran. Da Trump minacce e apertura il dialogo.

Gli Usa attaccano l'Iran. Trump: "Cancellati i siti nucleari". Netanyahu ringrazia. Araghc... - Dopo le parole, Donald Trump passa ai fatti e a sorpresa nella notte, ha attaccato l'Iran, schierandosi al fianco di Israele dopo 9 giorni di guerra. Secondo msn.com

Iran, Trump attacca e poi lancia il MIGA per cambio di regime: "Perché no?" - Al Muro del Pianto Netanyahu prega per il "successo della guerra contro l'Iran e per Trump". Si legge su msn.com