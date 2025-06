Trump | Annientati i siti nucleari in Iran – Escalation militare e tensioni globali

L’operazione militare degli Stati Uniti contro l’Iran ha segnato una svolta decisa, con la distruzione di tre siti nucleari sotterranei e un’escalation di tensioni globali. La risposta iraniana non si è fatta attendere, con un missile contro Israele e la chiusura dello Stretto di Hormuz, aprendo uno scenario di crisi che potrebbe ridefinire gli equilibri regionali e internazionali. Una fase delicata che richiede attenzione e diplomazia per evitare conseguenze imprevedibili.

Massiccio attacco USA contro Teheran: colpiti tre siti sotterranei. L’Iran risponde con un missile verso Israele e chiude lo Stretto di Hormuz.. Washington – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la distruzione completa dei principali siti nucleari iraniani, in un’operazione militare lampo che segna una nuova fase di grave tensione in Medio Oriente. “I siti nucleari in Iran sono stati completamente e totalmente annientati”, ha scritto Trump su Truth Social, affermando che le installazioni sotterranee sono state colpite con “danni monumentali”. L’attacco. L’operazione, condotta nel fine settimana, ha visto l’impiego di bombardieri B-2 dell’aeronautica e missili Tomahawk lanciati da unità navali americane. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Israele-Iran, Stati Uniti in guerra. Trump: «Attaccati i siti nucleari, momento storico» La superbomba bunker-buster e i missili - Nella notte tra domenica 22 giugno, il mondo si è risvegliato sotto l'ombra di un momento storico: gli Stati Uniti di Trump hanno attaccato i siti nucleari iraniani, con missili e bombe potenti come la Bunker Buster.

