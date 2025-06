Trump agli operatori energetici | Tenete bassi i prezzi del petrolio non fate il gioco del nemico

Trump si rivolge agli operatori energetici con un appello deciso: mantenere bassi i prezzi del petrolio e non cadere nelle trappole del nemico. Al Dipartimento dell'Energia, il presidente ribadisce il suo celebre mantra “Drill, baby, drill”, sottolineando l’importanza di sfruttare le risorse nazionali per rafforzare l’economia e la sicurezza energetica. In un’epoca di sfide globali, la priorità è chiara: l’indipendenza energetica passa anche da questa strategia.

Al Dipartimento dell'Energia il presidente americano ribadisce uno dei suoi mantra sull'estrazione di idrocarburi nel territorio nazionale: "Drill, baby, drill". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump agli operatori energetici: "Tenete bassi i prezzi del petrolio, non fate il gioco del nemico"

