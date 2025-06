Truffati dall’intelligernza artificiale Voci e numeri clonati per rubare soldi e dati

L’intelligenza artificiale, una risorsa rivoluzionaria, si trasforma però in un’arma a doppio taglio, proliferando truffe che mettono a rischio i nostri dati e risparmi. Dall’Empolese Valdelsa all’intera Europa, crescono le frodi con voci e numeri clonati, lasciando dietro di sé danni spesso difficili da recuperare. È il momento di conoscere i pericoli e imparare a difendersi: perché solo con consapevolezza possiamo proteggere ciò che conta di più.

Empoli, 23 giugno 2025 – L’ intelligenza artificiale dietro alle nuove truffe telematiche: il fenomeno riguarda anche l’ Empolese Valdelsa, e l’ Associazione europea consumatori indipendenti lancia l’allarme all’ultimo incontro per il rinnovo delle cariche. Nel 2024 le truffe AI-driven sono aumentate del 137%: chat vocali con voce clonata di un figlio che chiede aiuto; falsi operatori bancari generati da chatbot; truffe legate a rimborsi bollette o bonus energetici. Vecchi trucchi con nuovi mezzi per colpire più vittime. Ricordiamo che ‘Aeci’, ora diffusa in tutta Italia, ha le sue origini quasi vent’anni or sono proprio tra Empoli e Pontedera. 🔗 Leggi su Lanazione.it