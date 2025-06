Truffa un’anziana per 11mila euro con la scusa del ‘finto incidente’ | denunciato dalla Stradale

Una beffa crudele ai danni di un’anziana, truffata con la scusa di un incidente stradale falso e privata di quasi 11.000 euro tra contanti e gioielli. La rapina è stata sventata grazie alla prontezza della Polizia Stradale di Bologna, che ha intercettato il sospetto durante la fuga. La vicenda getta nuova luce sulla crescente diffusione di truffe ai danni degli anziani, sottolineando l’importanza di vigilare e agire tempestivamente.

Bologna, 23 giugno 2025 – Con la solita scusa del famigliare nei guai per aver causato un incidente, era riuscito a farsi consegnare da una anziana residente a Imola quasi 11mila euro, tra contanti e gioielli. Ma la fuga col bottino del truffatore si è conclusa all'uscita 5 della tangenziale, dove una pattuglia della sottosezione Bologna Sud della Polstrada ha fermato l'uomo per un controllo. E lo ha denunciato per ricettazione e false attestazioni sull'identità. Il 39enne residente nel casertano è stato trovato infatti dagli agenti in possesso di anelli, collane, bracciali, spille in oro e denaro contante, asportati poche ore prima con la tecnica del "falso incidente" a una signora imolese di 76 anni.