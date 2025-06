Truffa del falso incidente a Imola bottino da 11mila euro | così è stato scoperto il ladro nervoso

Una truffa ben studiata ha fruttato 11mila euro a Imola, ma è finita bruscamente quando il ladro nervoso è stato scoperto. Un 39enne di Bologna, denunciato per ricettazione e false attestazioni, è stato trovato in possesso di gioielli e denaro rubati a un’anziana. La sua cattura rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro le truffe ai danni dei più vulnerabili, ricordandoci quanto sia fondamentale restare vigili e protetti.

