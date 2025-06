Truffa con il metodo BEC a Vicenza spariti 150 mila euro da una società | come funziona il raggiro informatico

Una frode digitale ha sconvolto Vicenza, con 150 mila euro scomparsi da una società locale. Il metodo BE(C) – un raggiro informatico sofisticato – ha messo in luce quanto siano insidiosi i crimini online. Fortunatamente, la Polizia di Stato è intervenuta prontamente, recuperando l'intera somma e smascherando i truffatori. Scopriamo come funziona questa truffa e come proteggersi dai rischi del mondo digitale.

🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it

