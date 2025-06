Trovato con un coltello in auto e messaggi minatori sull' ex nel telefono | Vado a prenderla | arrestato

Una vicenda che scuote Rimini quella di un uomo di 30 anni arrestato per stalking e minacce all'ex compagna. Con messaggi intimidatori e prove schiaccianti come foto di un coltello e scritte minacciose, l’episodio evidenzia ancora una volta quanto sia fondamentale intervenire tempestivamente contro ogni forma di violenza. La sicurezza delle persone deve essere sempre prioritaria, e le forze dell'ordine sono in prima linea per proteggere chi si trova in situazioni a rischio.

Messaggi intimidatori sull'ex inviati all'amico, con tanto di foto di un coltello e di scritta "vado a prenderla". Nel pomeriggio di sabato, le volanti  della Questura di Rimini hanno arrestato un 30enne accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. A quest’ultima era giunto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Trovato con un coltello in auto e messaggi minatori sull'ex nel telefono: "Vado a prenderla": arrestato

In questa notizia si parla di: coltello - messaggi - vado - prenderla

