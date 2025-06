Trovato con tenaglie e sospettato di furti dà in escandescenza | neomaggiorenne finisce arrestato

Una sera movimentata a Riccione, dove i Carabinieri sono intervenuti per una lite in spiaggia. Durante l’intervento, un neomaggiorenne è stato trovato in possesso di tenaglie e sospettato di furti d22.4. La scena si è conclusa con il suo arresto, tra lo sconcerto degli astanti. Un episodio che sottolinea come la sicurezza nelle località turistiche resti una priorità da tutelare.

I Carabinieri della Compagnia di Riccione sono intervenuti domenica sera in uno stabilimento balneare sul lungomare di Riccione, in seguito alla segnalazione di una acceso diverbio tra due soggetti. La pattuglia ha trovato un giovane, poi identificato in un 18enne di origine nordafricana già noto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Trovato con tenaglie e sospettato di furti, dà in escandescenza: neomaggiorenne finisce arrestato

