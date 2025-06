Trovata barca alla deriva sul Lago di Garda | salvi due giovani turisti stranieri

Nel primo pomeriggio del 22 giugno 2025, la guardia di finanza di Salò ha prontamente risposto alla segnalazione di una barca alla deriva sul Lago di Garda. Grazie all’intervento tempestivo dell’unità navale V.3003, sono stati salvati due giovani turisti stranieri in pericolo. Un esempio di professionalità e attenzione che dimostra come la prontezza possa fare la differenza in situazioni di emergenza.

Nel primo pomeriggio del 22 giugno 2025, l'unità navale V.3003 della Sezione operativa navale Lago di Garda della guardia di inanza di Salò, durante una navigazione di sorveglianza, ha ricevuto la segnalazione della presenza di un natante da diporto alla deriva, senza equipaggio, nelle acque.

