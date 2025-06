Trofeo Tnb Azimut sorteggio ostico per i tre bergamaschi nel tabellone principale

Il torneo ITF da 15mila dollari al Città dei Mille si accende di sfide avvincenti, con il Trofeo TNB Azimut che presenta sorteggi ostici per i tre bergamaschi nel tabellone principale. Tra tensione e adrenalina, i giocatori si preparano a battaglie intense: chi emergerà tra le crepe del sorteggio? La risposta si svela nel cuore di questa emozionante competizione.

TENNIS. Martedì 24 giugno entrerà nel vivo il torneo Itf da 15mila dollari al Città dei MIlle. Vincent Ruggeri (testa di serie n.3) trova Caniato, Malgaroli e Borrelli se la vedranno con Rottoli e Pecci (4). Avanza l'iraniano Rahmani.

Al Città dei Mille scatta il Trofeo Azimut: Vincent Ruggeri cerca il rilancio - Al Circolo Cittadino di Mille scatta il grande spettacolo del Trofeo Azimut, un appuntamento imperdibile nel mondo del tennis.

Federico Iannaccone vola in semifinale al Trofeo Azimut di Bergamo - Il molisano, numero 548 del mondo, non ha ancora perso un set e potrebbe migliorare il suo best ranking. Secondo ilrestodelcarlino.it