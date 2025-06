Trofeo Shalom l’Avellino si aggiudica la 40esima edizione

Una sera magica all'insegna del calcio giovanile, quella vissuta allo stadio “Allegretto” di Montesarchio, dove la 40ª edizione del Trofeo Shalom “Tabacchi Collarile Cup” si è conclusa con emozioni indimenticabili. Un torneo che da decenni celebra il talento emergente, e quest'anno ha scritto una pagina storica per l'Avellino, che ha conquistato il suo primo trofeo. La vittoria testimonia il valore e il futuro promettente del settore giovanile italiano.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è conclusa con una serata indimenticabile la 40ª edizione del Trofeo Shalom “Tabacchi Collarile Cup”, storico torneo giovanile maschile che ha celebrato quest’anno un traguardo prestigioso. Nella splendida cornice dello stadio “Allegretto” di Montesarchio, gremito da un pubblico entusiasta, l’Avellino ha conquistato per la prima volta nella sua storia il trofeo, al termine di una finale emozionante contro la Nazionale Italiana della LND. La Finalissima Dopo i tempi regolamentari terminati sull’1-1, con le reti di Francesco Vorraro (su rigore) per l’Avellino e Mattia Casamenti per la LND, la sfida si è decisa ai tempi supplementari grazie al gol del capitano biancoverde Antonio Aloisio, che ha regalato ai suoi un successo dal sapore storico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trofeo Shalom, l’Avellino si aggiudica la 40esima edizione

