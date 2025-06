Tributo agli Oasis a Carini | i Supersonic al Parco cittadino

performance unica e coinvolgente. Vivi l'emozione di rivivere i momenti più iconici dei Oasis, tra note energiche e nostalgia sincera, in un evento imperdibile che trasforma la musica in un ponte tra passato e presente. Non perdere questa occasione di lasciarti trasportare dalla magia degli Oasis, perché quella sera al parco cittadino Almoad di Carini, il ricordo si farà musica e il cuore batterà più forte.

Ci sono canzoni che non sono solo canzoni. Sono inni, ricordi, frammenti di vita. La musica degli Oasis è questo e molto altro. Per una notte, al parco cittadino Almoad di Carini, si torna a quell'atmosfera magica con i Supersonic, il tributo italiano che celebra la band di Manchester con una.

