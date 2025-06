Triathlon la novità Bianca Seregni | Sono in una nuova dimensione Mi gioco il podio in tutte le tappe e lavoro per la medaglia olimpica

tracciato di un percorso che la vede ormai proiettata verso traguardi ancora più ambiziosi. Con determinazione e passione, Bianca Seregni si conferma una protagonista indiscussa del triathlon internazionale, pronta a sfidare sé stessa e il mondo per conquistare il suo sogno olimpico.

Bianca Seregni, atleta delle Fiamme Oro, ha colto uno splendido secondo posto nella tappa italiana delle World Triathlon Championship Series, andata in scena ad Alghero a fine maggio su distanza olimpica (1.5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa), venendo battuta soltanto dalla campionessa olimpica in carica, la transalpina Cassandre Beaugrand. L'azzurra, ad OA Sport, ha parlato delle emozioni vissute in Sardegna, per poi tracciare il percorso che conduce alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il podio nelle World Series ad Alghero ti fa entrare definitivamente in una nuova dimensione? " Sì, è stato il mio primo podio nelle World Triathlon Championship Series.