Trentino aliante precipita a Cima Bocche | due morti

Un volo fatale scuote il Trentino: un aliante si schianta in Cima Bocche, tra Val di Fassa e Primiero, mietendo due vite. La tragedia, scoppiata grazie alla segnalazione di escursionisti, getta luce su un incidente che lascia la comunità sgomenta e in cerca di risposte. Questi eventi ricordano quanto il cielo possa essere imprevedibile e richiamano l’attenzione sulla sicurezza in quota.

Un aliante è precipitato in Trentino, in zona Cima Bocche, tra la val di Fassa e il Primiero. Gli occupanti sono morti sul colpo: si tratta di due uomini di 55 e 56 anni. L'allarme al 112 è stato lanciato da un gruppo di escursionisti che si trovava al bivacco Lellici su cima Bocche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trentino, aliante precipita a Cima Bocche: due morti

In questa notizia si parla di: cima - bocche - trentino - aliante

Aliante precipita su Cima Bocche in Trentino e prende fuoco, morti due uomini a bordo dell'aereo - Un drammatico incidente sconvolge il Trentino-Alto Adige: un aliante precipita su Cima Bocche, incendiandosi in volo e causando la tragica perdita di due uomini.

Trentino, aliante precipita dalla Cima Bocche: morti sul colpo due uomini di 55 e 56 anni Vai su X

Aliante precipita poco sotto la cresta di Cima Bocche e si schianta: 2 morti Vai su Facebook

Trentino, aliante si schianta sulle rocce di Cima Bocche: le immagini dei soccorsi; Trentino, aliante precipita a Cima Bocche: due morti; Trentino, aliante precipita e si schianta sotto la cresta di Cima Bocche: due morti.

Un aliante è precipitato in Trentino: i due uomini a bordo sono morti - Nel primo pomeriggio di domenica un aliante è precipitato sulla cresta di Cima Bocche, a quota 2. Scrive ilpost.it

Trentino, aliante precipita e si schianta sotto la cresta di Cima Bocche: due morti - In Trentino, poco dopo le 13 di oggi, un aliante è precipitato, schiantandosi al suolo sotto la cresta di Cima Bocche, a quota 2500 metri. Secondo msn.com