Trenitalia dal 24 giugno al 6 luglio modifiche alla circolazione sulla Roma-Napoli

Se viaggiate tra Roma e Napoli dal 24 giugno al 6 luglio, preparatevi a qualche cambiamento. Per lavori di manutenzione e aggiornamenti tecnologici sulla rete ferroviaria, alcuni treni Regionale e Intercity potrebbero subire modifiche nel loro percorso. È fondamentale pianificare in anticipo il viaggio e consultare gli aggiornamenti ufficiali per evitare sorprese. Restate sintonizzati: la vostra esperienza di viaggio sarà più fluida e sicura grazie all’impegno di Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana.

23 giugno 2025- Per lavori agli apparati tecnologici e di manutenzione sulla rete, programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) dal 24 giugno al 6 luglio la circolazione ferroviaria di alcuni treni del Regionale e Intercity potrà subire modifiche. Dalla sera del 24 giugno fino a tutto il 26 giugno 2025 – per lo svolgimento di attività propedeutiche all’attivazione, da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), dell’ACC-M sulla tratta Latina – Sezze – Priverno – è prevista un’interruzione continuativa tra Latina e Formia. Tra Latina e Formia sarà attivo un servizio bus. Contemporaneamente a questa interruzione, RFI ha programmato dei lavori lungo i binari di Roma Termini, Latina e Cisterna di Latina nelle mattine del 25, 26 e 27 giugno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

