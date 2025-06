Tre vie di Roma deidcate a Ilaria Sula Giulia Cecchettin e Laura Papadia il gesto di ‘Poeta della Serra’ | Protesta delicata ma potente Il patriarcato esiste

Più volte nelle mie opere ho cercato di denunciare le ingiustizie, ma questa volta ho voluto fare qualcosa di concreto. Tre vie di Roma si trasformano in un tributo silenzioso ma potente alle vittime del patriarcato, un gesto che invita alla riflessione e all’azione contro un’emergenza tuttora drammatica. La provocazione diventa voce, e la strada si fa cuore pulsante di solidarietà.

“Il patriarcato esiste e il femminicidio non è una parola inventata, c’è un’emergenza che deve essere risolta”. Il Poeta della Serra ha spiegato così, in un’intervista a Leggo, la sua nuova iniziativa: dedicare per qualche ora tre vie del centro storico di Roma a Ilaria Sula, Giulia Cecchettin e Laura Papadia. Un gesto definito dallo stesso autore come “provocatorio” e diventato subito virale su tutti i social. “Più volte nelle mie opere ho provato a trattare questa tematica – ha spiegato – ma non avevo mai fatto una cosa del genere. È una protesta delicata, ma potente”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Poeta della Serra (@poetadellaserra) Diventato famoso nel mondo della street poetry per le poesie e gli aforismi scritti in giro per le città – sui bidoni della spazzatura, sulle tele lasciate nelle aree verdi o appese sotto ai cartelli stradali – il Poeta della Serra questa volta ha voluto lanciare un messaggio diverso perché “c’è una visione contorta nel rapporto tra uomo e donna che deve essere combattuta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tre vie di Roma deidcate a Ilaria Sula, Giulia Cecchettin e Laura Papadia, il gesto di ‘Poeta della Serra’: “Protesta delicata, ma potente. Il patriarcato esiste”

In questa notizia si parla di: roma - ilaria - sula - giulia

«Ho trasformato le strade di Roma in via Ilaria Sula e via Giulia Cecchetin. Il patriarcato esiste, ma con la poesia l'odio si può combattere» - Ho trasformato le strade di Roma in un inno alla memoria e alla lotta contro il patriarcato, dedicando vie a figure come Ilaria Sula, Giulia Cecchettin e Laura Papadia, vittime di femminicidio.

Una targa con sopra scritto via Ilaria Sula, poi altre due dedicate a Giulia Cecchettin e Laura Papadia. Sotto la didascalia: «Vittima di femminicidio». Tre cartelli appesi per qualche ora nel centro storico di Roma, vicino alle reali denominazioni delle vie, che in Vai su Facebook

«Ho trasformato le strade di Roma in via Ilaria Sula e via Giulia Cecchetin. Il patriarcato esiste, ma con la; Giulia Cecchettin, Sara Campanella e Ilaria Sula uccise a 22 anni, gli elementi in comune dei tre femminicidi; Poeta della Serra intitola tre vie a Ilaria Sula, Giulia Cecchettin e Laura Papadia.

Giulia Cecchettin, Sara Campanella e Ilaria Sula uccise a 22 anni, gli elementi in comune dei tre femminicidi - Il corpo della ragazza è stato rinvenuto in una valigia gettata in un dirupo nelle campagne di Poli (Roma). virgilio.it scrive

Ilaria Sula picchiata prima di essere uccisa: “Samson l’aveva invitata a casa, c’è premeditazione” - Mark Samson avrebbe premeditato di uccidere Ilaria Sula: le avrebbe chiesto di passare a casa sua, dove l'avrebbe aggredita fisicamente ... Come scrive fanpage.it