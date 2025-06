Tre titoli regionali in un solo fine settimana per l’Alga Atletica Arezzo

Un weekend da record per l’Alga Atletica Arezzo: tre titoli regionali conquistati in un solo fine settimana ai Campionati Toscani Allievi e Juniores. La società aretina ha dimostrato tutta la sua forza e determinazione, portando a casa prestigiosi successi nelle specialità di salti e velocità. Un risultato che sottolinea il talento e l’impegno di giovani promesse, pronti a scrivere pagine importanti nel panorama dell’atletica toscana.

. La società aretina è scesa in pista ai Campionati Toscani Allievi e Juniores dove, mettendosi alla prova in specialità di salti e velocità, ha festeggiato un positivo palmares con tre ori, due argenti e molteplici record. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Tre titoli regionali in un solo fine settimana per l’Alga Atletica Arezzo

In questa notizia si parla di: titoli - regionali - fine - settimana

Calvo Juve, il dirigente lascerà il club a fine stagione! La seconda esperienza in bianconero è ai titoli di coda: c’è già una squadra per il suo futuro. I dettagli - Francesco Calvo, attuale Managing Director Revenue della Juventus, annuncia la sua partenza a fine stagione.

RECORD SOCIALI Ancora record sociali dai nostri ragazzi impegnati, in questo fine settimana, nei Campionati Regionali Allievi ad Ancona. un altro record per Marsel Provenziani che dopo quello dei 1500 mt di mercoledì, fa suo anche quello dei 3000 Vai su Facebook

Tre titoli regionali in un solo fine settimana per l’Alga Atletica Arezzo; Al Rosi titoli regionali e la mpi di Gabriele; Tre titoli regionali in un solo fine settimana per l’Alga Atletica Arezzo.

Tre titoli regionali in un solo fine settimana per l’Alga Atletica Arezzo - La società aretina è scesa in pista ai Campionati Toscani Allievi e Juniores dove, mettendosi alla prova in specialità di sal ... Riporta informazione.it

Al Campo Sportivo Virgiliano assegnati i Titoli Regionali individuali Allievi/e - Nel weekend d sabato e domenica pomeriggio al Campo Virgiliano sono andato in scena i C. Scrive fidal.it