Tre rapine a distributori lungo la Tangenziale tra Napoli e Pozzuoli due persone in manette

Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia Stradale in seguito a tre rapine ai distributori lungo la tangenziale tra Napoli e Pozzuoli. Le autorità hanno agito prontamente, garantendo maggiore sicurezza sulle strade e restituendo tranquillità agli automobilisti. Un intervento che dimostra come le forze dell’ordine siano sempre vigili nel proteggere i cittadini e prevenire i reati. La lotta alla criminalità continua, e questo caso ne è un chiaro esempio.

Due uomini, rispettivamente di 38 e 48 anni, sono stati arrestati dalla Polizia Stradale con l’accusa di essere gli autori di tre rapine commesse in diverse aree di servizio situate lungo la Tangenziale tra Napoli e Pozzuoli. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, è . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Tre rapine a distributori lungo la Tangenziale tra Napoli e Pozzuoli, due persone in manette

