Tre poliziotti arrestati per rapina a Roma avrebbero rubato quasi 36 mila euro durante una perquisizione

Una vicenda che scuote le forze dell'ordine: tre poliziotti romani sono stati arrestati per aver sottratto quasi 36 mila euro durante una perquisizione illegittima. Un episodio che solleva dubbi sulla trasparenza e l'integrità delle forze dell'ordine, mettendo in discussione la fiducia dei cittadini nei loro tutori della legge. La verità emerge, ma le conseguenze sono ancora da chiarire.

Tre poliziotti sono stati arrestati per rapina a Roma: avrebbero prelevato quasi 36mila euro da un'abitazione durante una perquisizione illegittima. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it ¬© Notizie.virgilio.it - Tre poliziotti arrestati per rapina a Roma, avrebbero rubato quasi 36 mila euro durante una perquisizione

In questa notizia si parla di: poliziotti - arrestati - rapina - roma

Roma, tre poliziotti arrestati per rapina durante una perquisizione - Una tragica vicenda scuote le forze dell'ordine romane: tre poliziotti del Commissariato Salario Parioli sono stati arrestati per rapina durante una perquisizione, portando via circa 36 mila euro dalla cassaforte di un'abitazione.

Arrestato il detenuto evaso il 13 giugno dall'ospedale Santo Spirito a Roma, ripreso da una telecamera mentre si dava alla fuga. Gianluca Calò, originario del Brindisino, in attesa di giudizio per rapina, è stato catturato dalla Polizia Penitenziaria dopo un furto i Vai su Facebook

Roma, tre poliziotti arrestati per rapina durante perquisizione; Tre poliziotti arrestati per rapina a Roma, avrebbero rubato quasi 36 mila euro durante una perquisizione; Rapina durante una perquisizione, arrestati tre poliziotti a Roma: hanno rubato 36mila da una cassaforte.

Roma, tre poliziotti arrestati per rapina durante perquisizione - Il procuratore di Roma Francesco Lo Voi ha fatto sapere che attualmente sono trattenuti agli arresti domiciliari e che si tratta di agenti ... Secondo tg24.sky.it

Rapina durante perquisizione, arrestati tre poliziotti a Roma: hanno rubato 36mila da una cassaforte - Durante una perquisizione in un'abitazione a Roma hanno rubato circa 36 mila euro da una cassaforte, per questo tre poliziotti sono finiti agli arresti domiciliari per rapina. Da msn.com