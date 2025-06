Tre nuove sale gioco per i piccoli pazienti delle pediatrie di Aoui

Sono un esempio splendido di impegno e solidarietà, pensati per rendere il soggiorno ospedaliero più sereno e gioioso. Con tre nuove sale gioco completamente arredate presso l'ospedale della donna e del bambino di Verona, Abio Verona rinnova il suo impegno di 25 anni nel portare sorrisi e conforto ai piccoli pazienti, dimostrando ancora una volta come la creatività e il cuore possano fare la differenza nella cura e nel benessere dei più piccoli.

Sono state inaugurate questa mattina, 23 giugno, all'ospedale della donna e del bambino di Verona tre nuove sale gioco completamente arredate. A realizzarle è stata Abio Verona che, da 25 anni, con i suoi volontari svolge attività di intrattenimento per i piccoli pazienti.

