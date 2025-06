Tre morti un aborto spontaneo e 16 ricoveri | è allarme per un’epidemia di listeria tutta colpa delle Fettuccine alla Alfredo Ritirate dal commercio negli Usa

Un'allerta alimentare di massima gravità scuote gli Stati Uniti, dove un'epidemia di listeria causata dalle fettuccine Alfredo ritirate dal mercato ha già provocato tre morti, un aborto spontaneo e ricoveri in 13 stati. La situazione è critica e richiede immediato intervento sanitario per tutelare la sicurezza dei consumatori e contenere la diffusione del batterio. L'intera nazione resta in allerta, in attesa di risposte chiare e azioni decisive.

Un’allerta alimentare di massima gravità sta attraversando gli Stati Uniti, dove un’epidemia di listeria che le autorità non riescono ancora a debellare ha causato tre decessi (in Illinois, Michigan e Texas), un aborto spontaneo e il ricovero in ospedale di 16 persone. In totale, sono 17 i casi accertati in 13 stati, collegati allo stesso ceppo del batterio Listeria monocytogenes. Nel mirino degli investigatori sanitari sono finiti i pasti pronti a base di fettuccine Alfredo con pollo, venduti nei reparti refrigerati delle grandi catene di supermercati. Il 17 giugno scorso, in risposta all’indagine congiunta di CDC (Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie), FDA (Food & Drug Administration) e FSIS (Servizio di Ispezione e Sicurezza Alimentare del Dipartimento dell’Agricoltura), l’azienda produttrice FreshRealm ha ritirato volontariamente dal mercato diversi lotti di questi pasti pronti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tre morti, un aborto spontaneo e 16 ricoveri: è allarme per un’epidemia di listeria, tutta colpa delle Fettuccine alla Alfredo. Ritirate dal commercio negli Usa

