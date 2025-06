Tre grandi maestri al ‘Tuscany Tap Festival di Albiano Magra

Tre giorni con tre grandi maestri di ballo. Si è appena conclusa la prima edizione del ‘ Tuscany Tap Festival ’ alla Tap dancing school di Monia Piva, che ha sede ad Albiano Magra. Una kermesse di tre giorni che ha visto ragazzi provenienti da tutta Italia raggiungere la scuola per studiare con tre grandi maestri che operano nel meraviglioso mondo del tip tap. Ad Albiano sono arrivati Davide Accossato da Torino, Ruben Sanchez e Guillem Alonso da Barcellona, si sono messi a disposizione dei ragazzi per migliorare la loro conoscenza di questa disciplina. "E’ stato uno stage oltre le aspettative – dichiara Monia Piva – non mi aspettavo una risposta simile, per il gradimento, ma ero sicura che qualcosa di bello sarebbe accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tre grandi maestri al ‘Tuscany Tap Festival“ di Albiano Magra

