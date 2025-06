Tre giorni novanta jet star da Hollywood e una cerimonia blindata | così Jeff Bezos trasforma Venezia nel suo red carpet per le nozze con Lauren Sánchez

Tre giorni da sogno a Venezia: Jeff Bezos trasforma la città in un red carpet di lusso per il suo matrimonio blindato con Lauren Sánchez. Ospiti illustri, un calendario segreto e un’atmosfera da favola avvolgono questa celebre cornice, ma il grande evento divide la Serenissima. Tra sguardi attenti e curiosità, si svelano nuovi dettagli di un matrimonio che ha acceso le luci sui drammatici contrasti tra privacy e pubblico.

“Lauren Sanchez cambierà 27 abiti da sposa in 3 giorni per il matrimonio con Jeff Bezos a Venezia”: tutte le indiscrezioni sulle nozze vip - Le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia stanno facendo il giro del mondo, con dettagli che lasciano senza fiato.

Tra il 24 e il 28 giugno Jeff Bezos e Lauren Sánchez convoleranno a nozze nella città della laguna, insieme a loro ci saranno oltre 200 invitati vip Vai su Facebook

