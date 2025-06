Tre contro tre l' Italia ha imparato a sfidare il vento

Dopo quasi un decennio di attesa, l’Italia si rimette in gioco, sfidando il vento con grinta e determinazione. Gli uomini tornano agli Europei, mentre le donne brillano ai Mondiali in Mongolia, portando il nostro basket di strada a nuove vette. Un emozionante mix di passione e talento che dimostra come il cuore azzurro possa scrivere nuove storie di successo. La sfida è appena iniziata: avanti tutta, Italia!

Gli uomini vanno agli Europei dopo quasi 10 anni, le donne sono protagoniste ai Mondiali in Mongolia: dall'ex stella della Fortitudo Mancinelli al sogno Della Valle, così la versione pro' dello street basket ha trovato nuova linfa in azzurro.

