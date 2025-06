Tre aziende padovane nella top 20 delle preferite dalla Gen Z in Italia | una di loro è al primo posto

Tre aziende padovane dominano la top 20 delle preferite dalla Gen Z in Italia, con Edera NordEst al primo posto. Questa realtà , specializzata in servizi finanziari per dipendenti e pensionati, si distingue come il luogo ideale di lavoro secondo i giovani. Presenti nella classifica anche altre due aziende della provincia, dimostrando come il talento e l’innovazione padovana siano ormai riconosciuti a livello nazionale. Un segnale chiaro che il futuro dell’impresa italiana ha radici solide nel nostro territorio.

Edera NordEst, realtà padovana di servizi finanziari specializzata nei finanziamenti e nei prestiti dedicati a dipendenti e pensionati, è la migliore azienda italiana in cui lavorare secondo la Gen Z. Presenti nella top 20 delle organizzazioni preferite dai più giovani anche altre due realtà con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Tre aziende padovane nella top 20 delle preferite dalla Gen Z in Italia: una di loro è al primo posto

