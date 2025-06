Travolto in monopattino da un'auto all’incrocio 15enne muore nello schianto a Torino

Un tragico incidente scuote Torino: un ragazzo di 15 anni perde la vita dopo essere stato travolto da un’auto mentre viaggiava in monopattino. Sull’asfalto di corso Venezia, il dramma si è consumato nel pomeriggio di domenica, lasciando una comunità sconvolta. La scena, drammatica e impressionante, ci ricorda quanto siano fragili le giovani vite. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa tragedia che ha colpito tutta la città.

Il dramma nel pomeriggio di domenica in corso Venezia all’altezza dell’incrocio con via Breglio. L’adolescente ha sfondato il parabrezza della vettura ed è stato sbalzato a distanza di metri. Soccorso dal 118, è morto in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

