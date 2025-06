Travolge una moto e fugge | identificato e denunciato pirata di via Medaglie d’Oro

Un episodio incredibile ha scosso via Medaglie d’Oro: un automobilista travolge una moto e scappa, lasciando due persone a terra. Fortunatamente, grazie all’azione dei carabinieri di Talsano, il responsabile, un 56enne tarantino, è stato identificato e denunciato. La sua fuga si è conclusa con l’arresto, ma le conseguenze legali sono pesanti. Questo caso ci ricorda quanto sia importante fermarsi e aiutare, anche nelle situazioni più difficili.

Tarantini Time Quotidiano È stato individuato dai carabinieri della stazione di Talsano l'automobilista responsabile dell'incidente avvenuto lo scorso sabato 21 giugno in via Medaglie d'Oro. L'uomo, un 56enne residente in provincia di Taranto, dopo aver investito un motociclo con due persone a bordo, si era dato alla fuga senza prestare soccorso. La notizia è stata riportata da TarantoToday. Pesanti le accuse nei suoi confronti: lesioni personali colpose gravi, omissione di soccorso e fuga in seguito a incidente. Il sinistro era avvenuto davanti a numerosi testimoni. A bordo della moto viaggiavano un militare della Guardia di Finanza in servizio a Trani e una donna, entrambi originari del Barese e diretti al MediMex.