Trasporto scorie Ast polemica incandescente tra Fiom Cgil e Italia Nostra Terni

L’aria si infiamma tra Fiom Cgil e Italia Nostra Terni nel dibattito sul trasporto delle scorie nucleari. La nota di Andrea Liberati critica l’accordo di programma, sottolineando il rischio e la mancanza di cambiamenti nonostante recenti incidenti mortali. La tensione cresce, soullevando interrogativi sulla sicurezza e sulle responsabilità. Un confronto che mette in discussione il futuro di un territorio già profondamente segnato dall’incertezza e dalle sfide ambientali.

In seguito alla nota diffusa dal presidente di Italia Nostra Terni, Andrea Liberati, dal titolo "Terni, trasporto scorie incandescenti, il vuoto dell'accordo di programma: nulla cambierà, nemmeno dopo l'incidente mortale", pur non essendo tirata direttamente in causa, è intervenuta la Fiom Cgil.

In questa notizia si parla di: terni - trasporto - scorie - fiom

