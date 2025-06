Trasporto pubblico gratuito a Frosinone ma è una truffa | diverse persone già cadute nel tranello

Attenzione a Frosinone: il tanto annunciato trasporto pubblico gratuito si rivela una truffa! Diversi residenti sono già caduti nel tranello di Cialone Tour S.p.A., che promette viaggi illimitati a soli €2,35. Prima di credere a offerte troppo belle per essere vere, informatevi bene: la sicurezza dei vostri soldi e della vostra mobilità merita attenzione. È fondamentale conoscere le verità nascoste dietro queste promozioni ingannevoli.

"Trasporto pubblico gratuito per i residenti di Frosinone! Cialone Tour S.p.A. festeggia il suo anniversario e in onore di questo evento offre una tessera per 6 mesi di viaggi gratuiti a soli €2,35! Ottenete la vostra nuova tessera e godete di viaggi illimitati a Frosinone e dintorni per 6 mesi. . 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - "Trasporto pubblico gratuito a Frosinone", ma è una truffa: diverse persone già cadute nel tranello

In questa notizia si parla di: frosinone - trasporto - pubblico - gratuito

Trasporto pubblico gratuito per le forze dell'ordine: proroga fino al 30 settembre - Il trasporto pubblico gratuito per le forze dell'ordine e i militari è stato prorogato fino al 30 settembre, garantendo loro la possibilità di muoversi liberamente per motivi di servizio sui mezzi pubblici locali.

In arrivo i bus elettrici per il TPL. In arrivo i nuovi bus elettrici per la flotta del trasporto pubblico locale di Frosinone. L’amministrazione Mastrangeli ha infatti rimodulato il quadro tecnico economico per l’acquisto dei nuovi mezzi, che andranno gradualmente a s Vai su Facebook

Il trasporto pubblico locale di Frosinone potenziato con i bus elettrici; Criticità trasporto pubblico locale in provincia di Frosinone, Battisti (PD): Servono risposte immediate; Sampdoria-Frosinone, al via la prevendita con ingresso a 5 euro per under 21 e donne. Under 14 gratis.

Frosinone, in arrivo i bus elettrici per il trasporto pubblico locale - Il vicesindaco e assessore alla Mobilità, Antonio Scaccia: “Iniziamo un viaggio verso un futuro più pulito, silenzioso e sostenibile, per abbracciare una mobilità che rispetta l’ambiente e la salute d ... Segnala tunews24.it

Frosinone, piano sul trasporto pubblico. I sindaci contro i tagli - sono comunque Comuni della provincia di Frosinone, confinanti e direttamente coinvolti nelle ... ilmessaggero.it scrive