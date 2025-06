Traiettorie di mercato Lucca a Napoli? Un possibile grimaldello

il possibile trasferimento di un talento napoletano a Lucca, che potrebbe sbloccare un percorso nuovo e sorprendente nel mercato. Un affare che, se andrà in porto, potrebbe cambiare le sorti delle squadre coinvolte e aprire nuovi orizzonti per i protagonisti di questa intricata trattativa.

Napoli chiama, Udine risponde, Lucca ascolta e Pisa resta alla finestra. Non è l’inizio di una barzelletta e neppure il segnale dei primi cedimenti provocati dalla canicola estiva. Si tratta semplicemente della scarna sintesi di un intreccio di mercato che, attraverso un giro di affari molto largo, potrebbe portare in dote ai nerazzurri almeno un calciatore attualmente di proprietà dei partenopei. L’ago della bilancia in questo scenario è rappresentato da Lorenzo Lucca: il centravanti classe 2000, nonostante abbia lasciato Pisa ormai da tre anni, continua a rappresentare un tesoretto per le casse societarie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net