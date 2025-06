Tragico schianto nel Casertano scooter finisce fuori strada | morti il carabiniere Matteo Ferrara e la fidanzata Melissa Rea

Una giornata di dolore e sgomento scuote il casertano: due giovani vite, Matteo Ferrara e Melissa Rea, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale a Sessa Aurunca. Il loro scooter si è schiantato violentemente contro il selciato, lasciando senza parole una comunità intera. La tragedia colpisce non solo per la giovane età delle vittime, ma anche per le storie che si sono interrotte troppo presto.

Due giovani fidanzati (Matteo Ferrara e Melissa Rea) sono morti in un tragico incidente stradale avvenuto a Sessa Aurunca (Caserta). La coppia - un 23enne carabiniere in servizio in Lombardia che in questi giorni era in ferie, e la fidanzata di 22 anni, - viaggiava in scooter quando sarebbero sbandata finendo fuori strada. Violento l’impatto sul selciato. Sul posto la Polizia di Stato (Commissariato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tragico schianto nel Casertano, scooter finisce fuori strada: morti il carabiniere Matteo Ferrara e la fidanzata Melissa Rea

