Tragico incidente a Ravenna muore a 37 anni per le ferite riportate nello schianto

Un tragico incidente ha scosso Ravenna ieri sera, portando via un uomo di soli 37 anni. Mentre percorreva via Dismano a Borgo Faina, il destino gli ha riservato una svolta drammatica: lo scontro con un’auto, seguito dall’impatto contro il guard rail. La scena, ancora avvolta nel mistero sulle cause, ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e del soccorso. La comunità piange questa perdita improvvisa, lasciando tutti sgomenti e riflessivi.

Ravenna, 23 giugno 2025 – Tragico incidente ieri sera alle porte di Ravenna. Un motociclista di 37 anni è infatti morto per le ferite riportate in un incidente stradale. Lo schianto è avvenuto attorno alle 19.30 su via Dismano a Borgo Faina: qui l'uomo, in sella a una Yamaha, per cause ancora al vaglio ha urtato un'auto finendo poi contro il guard rail. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia locale. Il motociclista è deceduto più tardi in ospedale. E' già il terzo incidente, nel giro di pochi giorni, che vede coinvolti motociclisti: a Lido Adriano un 40enne si è scontrato a Lido Adriano ed è stato trasportato in condizioni di media gravità all'ospedale Bufalini di Cesena e nel Forlivese, lungo la Statale 67 Tosco Romagnola, un motociclista ravennate di 74 anni rimasto gravemente ferito in un altro incidente, è morto il giorno seguente per le ferite riportate.

