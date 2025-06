Tragico aumento degli incidenti sul lavoro Oggi nuovi morti

Una giornata drammatica per la sicurezza sul lavoro: due tragici incidenti mortali in Lombardia evidenziano un preoccupante aumento degli infortuni. La recente escalation solleva importanti interrogativi sulla tutela dei lavoratori e sulla prevenzione. È imprescindibile che si facciano passi concreti per arginare questa emergenza e garantire ambienti di lavoro più sicuri per tutti.

Tragico aumento degli incidenti sul lavoro. Nella sola giornata di oggi si contano due incidenti mortali, entrambi in Lombardia. Servizio di Cesare Cavoni. TG2000.

VIDEO | Meno infortuni ma più morti sul lavoro, il dato: "La Sicilia seconda regione per aumento degli incidenti" - È un paradosso inquietante: meno incidenti, ma più decessi sul lavoro. I dati INAIL del primo quadrimestre 2025 rivelano un aumento delle morti, con 207 vittime e la Sicilia seconda regione per incremento degli incidenti fatali.

Aumento degli incidenti mortali sul lavoro in Italia: un allarme da non sottovalutare - Incidenti che colpiscono i lavoratori esperti Tra le vittime, un capoturno con oltre 30 anni di esperienza ... Secondo notizie.it

Incidenti sul lavoro. Schiacciata da cancello gravissima una custode. Cgil: "Casi in aumento" - L’altroieri, giovedì, poco prima delle 17, un altro tragico infortunio addirittura mortale: Stefano Del Barba, 55enne ... Da msn.com