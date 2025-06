Tragedia sul lavoro operaio morto in modo orribile Cos’è successo

occhi di chi ha assistito a questa tragedia è agghiacciante: un’operaio, vittima di un incidente devastante sul lavoro, ha perso la vita in modo orribile. La sicurezza deve tornare al centro di ogni cantiere, perché nessuno merita di affrontare un destino così crudele. È il momento di riflettere e agire per evitare che questa tragedia si ripeta, restituendo dignità e protezione a chi lavora con impegno ogni giorno.

Un boato improvviso, sordo, ha squarciato il silenzio operoso di questa mattina. Un attimo prima, il ronzio familiare dei macchinari echeggiava tra le pareti rocciose, un ritmo costante di fatica e dedizione. Poi, un rumore assordante, innaturale, ha preannunciato l'orrore imminente. La terra ha tremato, non per un sussulto geologico, ma per la violenza inaudita di un destino crudele che si abbatteva su un uomo. La scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori è stata di quelle che tolgono il fiato e gelano il sangue. Un groviglio di polvere e detriti, l'aria impregnata dell'odore acre della roccia appena divelta.

