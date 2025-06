Tragedia sul lavoro a Faloppio | morto un operaio di 57 anni

Una tragedia scuote Faloppio questa mattina: un operaio di 57 anni ha perso la vita a causa di un grave incidente sul lavoro nella zona della Fornace. L’intervento tempestivo dei soccorritori non è riuscito a salvarlo, lasciando la comunità sotto shock e in cerca di risposte. Un dramma che evidenzia ancora una volta l’importanza di sicurezza e prevenzione in ambito lavorativo. La sua perdita ci ricorda quanto sia fondamentale tutelare la vita di chi ogni giorno si impegna per il nostro benessere.

Tragedia questa mattina a Faloppio in località Fornace, dove un uomo di 57 anni ha perso la vita a seguito di un grave infortunio sul lavoro. L'allarme è scattato poco dopo le 11, quando è stato richiesto l'intervento dei soccorsi per un incidente avvenuto all'interno di una struttura.

