Una tragedia sconvolge Faloppio questa mattina, quando un operaio di 57 anni ha perso la vita in un grave incidente sul lavoro presso la località Fornace. L’intervento dei soccorsi è stato immediato, ma purtroppo non è bastato a salvarlo. Un episodio che ribadisce l’urgenza di rafforzare le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro per proteggere vite umane e prevenire future tragedie.

Tragedia questa mattina a Faloppio in località Fornace, dove un uomo di 57 anni ha perso la vita a seguito di un grave infortunio sul lavoro. L’allarme è scattato poco dopo le 11, quando è stato richiesto l’intervento dei soccorsi per un incidente avvenuto all’interno di una struttura. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Tragedia sul lavoro a Faloppio: morto schiacciato un operaio di 57 anni

