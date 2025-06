Tragedia in Valle Telesina donna trovata senza vita

Un tragico evento scuote la Valle Telesina: una donna di 60 anni è stata trovata senza vita nei pressi della sua abitazione. Il dramma, forse legato a un gesto autolesionistico, ha lasciato la comunità sgomenta. I carabinieri di Cerreto Sannita stanno ora indagando per chiarire le cause di questa perdita improvvisa. La vicenda ci ricorda quanto sia fragile il filo tra vita e morte. Restate con noi per aggiornamenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dramma in Valle Telesina, nel pomeriggio di oggi, dove è stata ritrovata senza vita una donna di 60 anni. A ritrovarla nei pressi della sua abitazione un parente che, purtroppo, non ha potuto far altro che lanciare l’allarme. Secondo le prime ipotesi, alla causa del decesso ci sarebbe un gesto autolesionistico. Saranno ora le indagini, condotte dai carabinieri di Cerreto Sannita, a fare luce sull’accaduto. Sul posto anche i vigili del fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tragedia in Valle Telesina, donna trovata senza vita

In questa notizia si parla di: valle - telesina - donna - vita

