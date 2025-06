Tragedia in mare a Pozzuoli | muore dopo un tuffo inutili i soccorsi

Una tranquilla mattina di inizio estate si è trasformata in una tragedia sulla spiaggia libera di via Napoli a Pozzuoli. Un uomo di 70 anni ha perso la vita dopo un tuffo in mare, mentre i soccorsi si sono rivelati inutili. La scena ha sconvolto i presenti e ha acceso i riflettori sulla sicurezza delle acque locali. Una perdita che lascia sgomenti tutta la comunità, restando ancora senza spiegazioni.

Una tranquilla mattinata di inizio estate si è trasformata in tragedia sulla spiaggia libera di via Napoli, ai piedi del lungomare "Sandro Pertini". Un uomo di 70 anni, A.D.B., residente a Pozzuoli, ha perso la vita dopo essersi tuffato in mare.

