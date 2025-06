Tragedia in Algeria | tre morti dopo il crollo di una balaustra

Doveva essere una giornata di festa per celebrare lo scudetto del Mouloudia, ma si è trasformata in una tragedia. Al termine della sfida con il Magra che ha assegnato il titolo al squadra di casa, la calca al secondo anello dello stadio 5 Luglio 1962 di Algeri ha portato al cedimento di una balaustra: molti tifosi sono precipitati nella tribuna sottostante e tre di loro hanno perso la vita. Secondo il ministero della Sanità algerino ci sarebbero anche 80 feriti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tragedia in Algeria: tre morti dopo il crollo di una balaustra

