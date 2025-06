Tragedia funivia accertamenti al via a luglio | conferito l' incarico ai periti

L’ombra di una tragedia scuote il Monte Faito, dove a luglio partiranno gli accertamenti tecnici sul tragico crollo della funivia. Il gip di Torre Annunziata, Luisa Crasta, ha affidato l’incarico ai periti che dovranno fare luce sulle cause dell’incidente, costato quattro vite e un ferito. La diligence degli esperti sarà cruciale per chiarire le responsabilità e prevenire future tragedie, portando alla luce verità ancora nascoste.

Il gip di Torre Annunziata, Luisa Crasta, ha affidato l'incarico al collegio peritale che dovrà occuparsi dei rilievi tecnici nell'ambito dell’incidente probatorio sul crollo della funivia del Monte Faito, costato la vita a quattro persone e che ha provocato anche un ferito. I tre periti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Tragedia funivia, accertamenti al via a luglio: conferito l'incarico ai periti

In questa notizia si parla di: funivia - incarico - periti - tragedia

Tragedia della funivia del Faito: 25 indagati tra cui il presidente dell'Eav - La tragedia della funivia del Faito ha scosso la comunità, con la morte di quattro persone. Le indagini della Procura di Torre Annunziata hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 25 persone, tra cui Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav, l'ente gestore dell'impianto.

Tragedia funivia, accertamenti al via a luglio: conferito l'incarico ai periti; Tragedia della funivia del Faito: partito l’incidente probatorio; Funivia del Faito, accertamenti tecnici irripetibili per stabilire le cause della tragedia.

Funivia Faito, il fratello del sopravvissuto: “Grazie per le cuore. Non possiamo tornare a casa, c’è la guerra” - Conferito l'incarico per l'incidente probatorio sulla tragedia del 17 aprile 2025, quando 4 persone sono morte per il crollo di una cabina della Funivia ... Si legge su fanpage.it

Funivia Faito: conferito l'incarico ai periti del giudice - composto da Antonio Formisano (ingegnere strutturista), Paolo Pennacchi (ingegnere meccanico) e da Fabiano Querce ... Secondo ansa.it